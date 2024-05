Tra viaggi studio e ospitalità: la festa di ’Intercultura’

Si svolgerà nella terra dell’ospitalità per eccellenza, Bertinoro, la festa di ’Intercultura’, l’associazione di volontariato che promuove gli scambi interculturali dal 1955. L’incontro si intitola ‘Ponti di Pace: Esplorando l’Ospitalità tra Culture e Religioni’ e vuole premiare i ragazzi stranieri ospitati in Italia per l’anno 2023-2024 e le famiglie ospitanti delle regioni Emilia-Romagna e Marche. Domani alle 10 alla Chiesa di San Silvestro è previsto il momento istituzionale con l’intervento della sindaca, Gessica Allegni, e le testimonianze di famiglie e ragazzi che hanno fatto un’esperienza Intercultura. Nel pomeriggio è prevista la visita al museo Interreligioso di Bertinoro e del borgo che lo accoglie. Il pranzo sarà presso la mensa del Centro Universitario.

ma. bo.