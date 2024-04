Tragico schianto contro un muro. Muore 60enne: possibile malore

Si è schiantato contro il muro di un edificio mentre era alla guida della sua auto, venerdì mattina a Meldola. Il conducente, un uomo di sessant’anni, non ce l’ha fatta ed è deceduto in seguito all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato trasportato a bordo dell’elisoccorso del 118, date le gravi condizioni riscontrate dai sanitari sul posto subito dopo l’incidente.

Ancora al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica della tragedia. La vittima venerdì mattina stava percorrendo via Giordano Bruno a Meldola. Erano le 10.38 quando è scattato l’allarme a causa dell’improvviso e violento impatto, causato probabilmente da un malore: non risultano infatti altre persone o mezzi coinvolti e, stando ai riscontri delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo.

I vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti dalla centrale di viale Roma: la squadra ha operato insieme al personale sanitario per soccorrere il ferito, aiutandolo ad uscire dall’auto, e per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini. L’uomo, il cui quadro clinico era parso da subito preoccupante, non ce l’ha fatta.