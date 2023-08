Trattore si ribalta Agricoltore incastrato, liberato dai pompieri

Drammatico infortunio agricolo ieri alle 12.30 circa in via Tomba, dove un uomo, a seguito del ribaltamento improvviso del mezzo di lavoro, è rimasto schiacciato sotto la ruota.

Immediati sono scattati gli allarmi, culminati coi soccorsi giunti poco dopo. Alla fine l’agricoltore, rimasto incastrato con una gamba sotto il trattore, è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma l’uomo, stando a un primo bollettino medico, non sarebbe in pericolo di vita.

A estrarlo dalle morse del mezzo meccanico sono stati i vigili del fuoco del comando di viale Roma, approdati in via Tomba con un’attrezzatura idraulica con cuscini da sollevamento per liberare la gamba del ferito, bloccata sotto la ruota.