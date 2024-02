Tredozio avrà un’ambulanza (fatta di volontari)

Tredozio avrà un’ambulanza propria, donata dall’associazione di volontariato La Sorgente ambulanze di Bologna, di cui è direttore sanitario Cristian Perez, medico inviato a Tredozio dai carabinieri a maggio, quando il paese rimase isolato a causa dell’alluvione e delle frane. "In quel periodo di isolamento il medico Perez fu molto presente e bravo – sottolinea la sindaca Vietina –, raggiungendo anche persone in case isolate, dove c’era bisogno, tanto che la popolazione aveva chiesto di restare".

Come responsabile dell’associazione La Sorgente ambulanze, Perez è l’artefice della donazione dell’ambulanza come unità mobile di rianimazione, e guiderà i corsi di formazione dei volontari, in collaborazione col Comune. Dopo alcuni pre-corsi, molto frequentati, ora partiranno corsi veri e propri che si svolgeranno nella sede della Protezione civile di via Bachelet 7. Il primo si terrà il 16 febbraio dalle 17 alle 19 sull’argomento ‘Caricamento in ambulanza: pazienti traumatizzati e non’, che si baserà "sull’approfondimento delle procedure e le pratiche essenziali per garantire un carico sicuro ed efficiente , insieme a strategie specifiche per affrontare situazioni di emergenza".

Il secondo corso è l’8 marzo, "per offrire l’opportunità di conoscere come trattare pazienti con problemi cardiovascolari e respiratori, nell’assistenza e gestione delle emergenze". Per partecipare bisogna dare la propria disponibilità entro il 10 febbraio. "Questa iniziativa – dice Vietina – ci permetterà di avere un’ambulanza fissa sul nostro territorio, che ha già tanti disagi, sia dopo gli ultimi eventi di alluvione, frane e terremoto, sia perché la popolazione è prevalentemente anziana".

Al termine sarà consegnata l’ambulanza e partiranno i servizi, a cura dei volontari, in collaborazione con Comune e Regione. "Questo gemellaggio – afferma Cristian Perez – offrirà un servizio di copertura sanitaria alla popolazione di Tredozio, servita ora (causa i tagli alla sanità) da una sola ambulanza con sede a Modigliana".

Quinto Cappelli