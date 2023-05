Tredozio esce dall’isolamento Fondovalle per Modigliana ok "Lettere a mano per i semafori"

di Quinto Cappelli

"Martedì scorso siamo usciti finalmente dall’isolamento, dopo una settimana di forzata chiusura". Lo racconta con un grande sollievo la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, che durante questa settimana di ‘clausura’ ha dormito poche ore anche la notte, sempre impegnata col supporto continuo della Protezione civile e delle forze dell’ordine.

Sindaca Vietina, tecnicamente com’è aperta la strada provinciale Sp 20 per Modigliana?

"Sulla Tramazzo - Marzeno, dal km 2+600 al km 6+500, i veicoli con massa a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate possono transitare solo se specificamente autorizzati, come pure dal km 6+500 al 16+074. La stessa cosa vale ovviamente per tutti i privati".

In pratica?

"Si può transitare prima delle 8.30, dalle 12 alle 14 e dopo le 18.30, perché negli altri orari lavorano ancora le ruspe e gli operai".

E’ stata aperta a senso unico alternato?

"Sì, ma restano tratti, anche lunghi, con una sola carreggiata e soprattutto ancora senza semafori che regolamentano il senso unico alternato. Si può immaginare il pericolo. Lo sa come ho fatto per chiedere con urgenza i semafori?"

Lo dica lei.

"Martedì non funzionavano i telefoni, internet e nessun altro media. Allora ho portato personalmente una lettera di richiesta dei semafori a Forlì a: Provincia, Prefettura e Direzione della Protezione civile regionale. Spero che, quando questo articolo uscirà, siano stati già installati anche i semafori".

Siete ancora senza internet?

"La Regione ci ha mandato un router satellitare, che ci stanno installando. Cosa che faremo anche in alcune aziende private".

Che cosa resta ancora da fare oltre ai semafori?

"Le barriere di sicurezza, dove si transita solo con mezza carreggiata o in altri punti pericolosi".

Altri punti critici nel suo territorio comunale?

"Sempre a causa di frane, lungo la strada provinciale 86 del Tramazzo, restano 39 persone isolate; 5 persone in via Corbari per andare a San Valentino. Inoltre, una frana minaccia il parcheggio di via San Giorgio, vicino al paese. Per sbloccare queste situazioni ho chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco con i loro potenti mezzi".

Le scuole riapriranno oggi. Altri servizi lasciano ancora a desiderare?

"Quaranta famiglie sono ancora senza corrente elettrica in case sparse, qualche famiglia anche senz’acqua oppure senza connessione tv".

Carburanti?

"Stanno arrivando piccoli camion per i rifornimenti, come pure anche per i negozi del paese".

Un primo bilancio provvisorio, dopo otto difficili giorni di isolamento?

"Ringrazio tutti i volontari e le forze dell’ordine a tutti i livelli e i privati che si sono impegnati anche con ruspe, trattori e scavatori. Nessuno si è mai perso d’animo. Anzi, tutti ci siamo rimboccate le maniche".