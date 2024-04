Tredozio, si presenta. Ravagli

Oggi pomeriggio dalle 17 alle 18.30 in via XX Settembre 63, sarà presentato a Tredozio Giovanni Ravagli, come candidato a sindaco del paese dell’alto Tramazzo. Si legge nell’invito pubblico: "Giovanni Ravagli, per molti Gianni, tredoziese e geometra, come il padre Gastone, mette a disposizione della comunità una lunga esperienza e conoscenza tecnica". Sarà possibile "conoscerlo personalmente, scambiare idee e discutere delle questioni attuali e future riguardanti" il paese.

Nato 61 anni fa a Tredozio, dove il padre lavorava come geometra nell’ufficio tecnico comunale del paese negli anni Sessanta, da ragazzo si trasferì con la famiglia a San Mauro Pascoli, dove dal 1989 Gianni lavora come capo ufficio tecnico. A Tredozio Ravagli ritorna spesso, avendo ancora la casa paterna e un altro appartamento. Attualmente Ravagli vive con la famiglia a Savignano sul Rubicone, dove è stato in passato referente di Forza Italia e consigliere comunale dal 1990 al 1995 e dal 1999 al 2009, e contemporaneamente assessore ai lavori pubblici e all’ambiente dal 1999 al 2004 col giovane sindaco di sinistra Sergio Gridelli a capo di una lista civica trasversale.

Dopo il terremoto del 18 settembre scorso, a Tredozio Ravagli ha fatto parte della Commissione comunale per la ricostruzione, istituita dalla sindaca Simona Vietina. Proprio sul difficile problema della ricostruzione si giocherà gran parte della sfida con la sindaca uscente Vietina.

Quinto Cappelli