‘Trekking partigiano di Stoppa’: storie di Resistenza e natura

Sabato dalle 9 presso la pieve di San Martino, si svolgerà a Premilcuore il ‘Trekking partigiano di Stoppa e altre vicende di Resistenza’, dedicato a Guido Boscherini, nome di battaglia Stoppa, primo partigiano caduto nel febbraio 1944 dell’Ottava Brigata Garibaldi. L’iniziativa è organizzata dalla guida ambientalista Davide Prati (trapper ed anima dei Trekkabbestia) e dall’affabulatore edorganizzatore di eventi culturali e teatrali Giancarlo Dini, autore anche, insieme a Davide Oriani, di un bellissimo video documentario che ripercorre, tramite interviste ai diretti protagonisti, la storia di Stoppa, con titolo tratto dalla canzone popolare santasofiese ’Amava Stoppa il suo bel partigian, ma un triste giorno egli dovè partire, per la consueta caccia ai traditori…’ e purtroppo non tornò più. Anticipa Prati: "Accompagnati dall’amico Dini, saliremo sui monti di Premilcuore, ripercorrendo le vicende di quel lontano febbraio 1944. Giancarlo ci racconterà le tante storie che ha imparato direttamente dai partigiani coinvolti nell’azione, assieme ad altre curiosità legate alla Resistenza in queste valli. È un’escursione non troppo lunga, adatta a tutti, che, partendo dal centro abitato di Premilcuore, ci vedrà conquistare la vetta panoramica di Monte Tiravento. Da qui scenderemo attraverso un’arida cresta, fino a raggiungere il fiume Rabbi con il suo magnifico Ponte Nuovo, la Grotta Urlante e infine la suggestiva cascata della Sega, con l’antico mulino. Lungo il sentiero incontreremo la lapide dove, in una fredda notte di luna piena di inizio febbraio, spirò il giovane Stoppa". La prenotazione prevede la lettura e l’ accettazione del regolamento che (www.itrekkabbestia.it/regolamento-escursioni; info: 347.1002972 o 376.1224452). Il semplice ‘parteciperò’ sull’evento non fa fede per l’effettiva prenotazione all’escursione che deve essere ufficializzata sul sito www.itrekkabbestia.it.

Lunghezza del trekking 12 km, durata 5 ore, difficoltà livello 2, dislivello (in salita) 700 merti, costo 20 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Cose da portare: pranzo al sacco, acqua (almeno 1,5 litri), medicine personali, scarponi con suola scolpita, impermeabile, bicchiere personale, pile/maglione, berretta e guanti, un cambio completo (da lasciare in macchina). Bastoncini da trekking consigliati.

Quinto Cappelli