Trionfa la Mercuriale. Sul podio dei ’Cronisti’ anche Orceoli e Zangheri

Attesa, emozione, amicizia e un pizzico di sana competizione. Ieri mattina, in un teatro Diego Fabbri gremito con oltre 400 tra ragazzi e docenti, ha avuto luogo la cerimonia conclusiva della 22ª edizione di Cronisti in classe, l’iniziativa ideata dal Carlino che ogni anno coinvolge decine di scuole medie della città e del comprensorio, chiedendo ai ragazzi, con la collaborazione dei loro insegnanti, di redigere dei veri e propri articoli di giornale sui temi più sentiti dalle classi, per poi pubblicarli sulle pagine del quotidiano. Gli articoli più ‘sul pezzo’ vengono poi premiati con la targa del Carlino e i tanti omaggi degli sponsor.

I vincitori sono stati scelti da una giuria, composta dai giornalisti della redazione forlivese de il Resto del Carlino e dagli esperti di storia locale Marco Viroli e Gabriele Zelli. "Fare il giornalista – ha commentato Viroli – non è solo buttare giù qualche riga e pubblicarla: un professionista serio segue regole deontologiche, etiche e morali, fa lavoro di ricerca per produrre notizie vere e attendibili, che siano al contempo novità capaci di attirare l’attenzione. Anche il lettore, però, ha dei doveri: quello di filtrare le notizie che gli arrivano con consapevolezza, senza limitarsi a dire ‘è vero perché l’ho letto su internet’".

Gabriele Zelli, invece, ha voluto parlare ai ragazzi dei loro testi: "Ogni anno imparo sempre qualcosa di nuovo. Siete davvero stati tutti bravi, indipendentemente dalla posizione in classifica e questa esperienza è stata stimolante non solo per voi che avete scritto, ma anche per noi che vi abbiamo letto".

Ma ecco qual è la classifica finale. Al primo posto si è collocata la scuola media Mercuriale, mentre l’argento è toccato alla Orceoli e il bronzo alla Zangheri. Tutte e tre le scuole hanno ricevuto un buono del Carlino per acquistare materiale didattico, oltre ad una borsina con i prodotti della cooperazione e gadget degli sponsor. Al quarto posto ex aequo tutti gli altri istituti in gara: Maroncelli; Caterina Sforza; Palmezzano; comprensivo Valle del Montone (ai ragazzi di Dovadola è andato il premio speciale della Centrale del Latte, oggetto del testo redatto dai ragazzi); comprensivo di Civitella, che si è aggiudicato il premio speciale di Alea Ambiente, ovvero un buono da spendere in materiale scolastico per l’articolo prodotto dai ragazzi di Galeata e una borsina per tutti; la Marinelli di Forlimpopoli, omaggiata da Coldiretti con un buono per un’uscita presso una fattoria didattica e dei simpatici cappellini dell’iconico color gialo dell’associazione; la Benedetto Croce alla quale Accedemia Perduta/Romagna Teatri ha regalato quattro biglietti per ogni studente per assistere agli spettacoli del cartellone di prosa del Diego Fabbri e del Piccolo del prossimo anno.

Anche il sindaco Gian Luca Zattini, salito sul palco insieme all’assessora Paola Casara, ha voluto cogliere l’occasione per salutare i ragazzi partecipanti con una riflessione sull’importanza dell’informazione sin da giovanissimi: "Voi costituite uno spettacolo bello e commovente. Sono convinto che, anche grazie a questo progetto, vi innamorerete dell’idea di essere cittadini attivi, parte della vita della comunità. Penso che non ci sia niente di meglio che cominciare la giornata leggendo un buon giornale con consapevolezza: riappropriamoci delle notizie e della loro autenticità".