"Tronchi sul Bidente, agire subito"

La Lega non molla la presa sui cumuli di tronchi che intasano l’alveo del fiume Bidente. Una situazione già denunciata lo scorso agosto dal consigliere regionale Massimiliano Pompignoli (foto) dopo le segnalazioni di alcuni residenti sulla vegetazione e i cumuli di rami abbattuti abbandonati lungo gli argini e sotto il cavalcavi nel tratto del fiume Bidente, a Meldola, località Montevescovo. "Da agosto, le cose non sono cambiate – dichiara Massimiliano Pompignoli –. Anzi, se possibile, sono peggiorate. Cumuli di tronchi, rami e vegetazione di ogni tipo e di grosse dimensioni oltre ad essere accatastati lungo le rive del fiume, occludono il corso d’acqua all’altezza del cavalcavia. I residenti della zona sono preoccupati e arrabbiati perché si sentono presi in giro. Sono passati più di nove mesi e la situazione, invece di migliorare, è peggiorata. Quello che mi chiedo – conclude Pompignoli – e che si chiedono i residenti è dove siano finite le risorse messe a disposizione dalla struttura commissariale di Figliuolo, che la Regione Emilia Romagna avrebbe già dovuto mettere a terra per garantire il ripristino e la tenuta dell’alveo e la sicurezza della popolazione".

o. b.