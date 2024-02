Tutto esaurito per il libro postumo di Gino Strada Esauriti i posti per l'appuntamento con la rassegna 'I pomeriggi del bicchiere' dedicato a Gino Strada e al suo libro postumo 'Una persona alla volta'. Il cardiochirurgo Romeo Frassani parlerà del fondatore di Emergency e del suo impegno per la pace e i diritti umani.