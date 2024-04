Uccise una donna in Marocco. Preso pericoloso ricercato: aveva chiesto la ’protezione’

Aveva chiesto protezione internazionale all’ufficio immigrazione della Questura di Forlì, senza indicare alcuna specifica motivazione. È invece finito in manette. Protagonista della vicenda un marocchino, in possesso di un passaporto spagnolo e ricercato a livello internazionale con l’accusa di avere ucciso una donna nel suo paese d’origine dandole fuoco. L’uomo non parlava una parola di italiano e da pochi giorni aveva trovato un alloggio presso una conoscente in città. Nei suoi confronti l’Interpol aveva inserito nei database un ‘alert’ poiché ritenuto soggetto pericolo e ricercato in primis dalle autorità del Marocco. Secondo quanto appreso, infatti, l’uomo avrebbe cosparso di liquidito infiammabile una donna dandole fuoco. La donna è poi morta per le gravi ustioni riportate. Al termine delle procedure di identificazione e attivati i canali di cooperazione internazionale di Polizia per avere conferma del provvedimento, l’uomo è stato quindi condotto in carcere a disposizione delle autorità per l’avvio delle procedure di estradizione.