UJn sabato fra Museo Archelogico e Spinadello

Due appuntamenti ‘variopinti’ a Forlimmpopoli nella Giornata delle Famiglie al Museo: all’Archeologico Aldini si scoprono i colori dell’antichità; allo Spinadello si impara a stampare con elementi naturali. Si inizierà alle ore 11 al Maf e si proseguirà alle 14.30 all’ex acquedotto Spinadello. Al Museo Archeologico si terrà una visita guidata alla scoperta del guado, la pianta da cui nell’antichità veniva ricavato il colore azzurro usato per le tinture. Sarà anche l’occasione per conoscere le collezioni del Museo e seguire le tracce delle attività che hanno caratterizzato Forlimpopoli. Al termine è previsto un laboratorio per bambini dedicato alla creazione di colori. Quota di partecipazione 5 euro, biglietto famiglia (massimo 2 adulti + 2 bambini) 12 euro.

Invece allo Spinadello si terrà un workshop di stampa botanica, particolare tecnica che permette di stampare su stoffa e carta usando solo elementi naturali come foglie, fiori, bacche, corteccia, scarti alimentari. A guidare l’attività Martina Ravaioli. Quota di partecipazione 40 euro comprensivi di tutti i materiali, tra cui shopper in tela del mercato equo e solidale (i bambini fino a 7 anni non pagano). Per informazioni e prenotazioni di entrambe le iniziative: tel. 337.1180314 oppure mail maf@comune.forlimpopoli. fc.it. I due appuntamenti rientrano nell’ambito della rassegna Vivi il Verde-I colori del paesaggio, promossa dalla Regione.

Matteo Bondi