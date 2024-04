Ultimo laboratorio per i bambini a Picta

È in programma domani alle 16 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole l’ultimo dei sette laboratori gratuiti per bambini promossi nell’ambito di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in corso nella cittadella medicea. L’iniziativa, una delle novità della seconda edizione di Picta, nasce per avvicinare i bambini in maniera ludica al mondo dell’arte e ha riscosso notevole successo.

Domani si gioca con la terra e la ceramica: fino alle 18 sarà l’artista Paolo Grande a guidare i ragazzi. Per prenotazioni, tel. Gilberto Valmori, coordinatore della rassegna, 333.4508113.