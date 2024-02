Un aiuto per gli aiuti. Sportelli per chi deve ottenere i rimborsi

Gli alluvionati, che siano privati cittadini o tecnici che agiscono per conto terzi, sono ormai da tempo alle prese con l’invio delle domande per i rimborsi: una procedura non sempre semplice chiara.

Proprio per assistere chi si sta muovendo non senza ostacoli nei meandri della burocrazia, il commissario alla ricostruzione Francesco Figliuolo ha disposto l’apertura di sportelli di assistenza ad hoc nelle città più colpite tra le quali, naturalmente, figura anche Forlì. Le altre località dove apriranno gli sportelli sono: Cesena, Faenza e Ravenna-Lugo. Gli uffici saranno aperti a partire dal 5 marzo per tre giorni a settimana in un luogo ancora in fase di definizione – ma comunque all’interno del municipio – e forniranno supporto per la compilazione e la presentazione delle domande di contributi. Figliuolo ha pensato a questa soluzione come ulteriore misura per velocizzare l’erogazione dei contributi per imprese e famiglie. Più nello specifico, la funzione principale di questi sportelli sarà quella di assistere e aiutare le persone per l’istruttoria di primo livello a favore dei responsabili unici del procedimento dei Comuni, per la redazione delle perizie asseverate a favore dei tecnici abilitati, utili per la compilazione e l’inoltro delle domande di contributi tramite la piattaforma informatica ‘Sfinge Alluvione 2023’ della Regione Emilia-Romagna.

Dietro gli sportelli ci sarà personale della struttura commissariale e tecnici di Invitalia, agenzia del Ministero dell’Economia deputata alla fase istruttoria di secondo livello. A mostrare la loro soddisfazione per l’iniziativa, in queste ore, sono stati diversi esponenti politici, tra i quali la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, l’onorevole Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia e il capogruppo regionale sempre di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti. "Questo tipo di aiuto – spiega la struttura commissariale – era un’esigenza fortemente sentita dai cittadini emersa dagli incontri sul territorio".

A questo proposito, uno di questi incontri avrà presto luogo anche a Forlì: l’appuntamento è domani dalle 15 alle 17 nel palazzetto Villa Romiti in un pomeriggio organizzato dal Comitato Unitario Vittime del Fango. Il momento di confronto sarà aperto ai cittadini, alle imprese e ai tecnici del territorio, ai fini di un proficuo confronto sulle problematiche correlate agli eventi alluvionali ed alle frane dello scorso maggio. "L’incontro – spiega Alessandra Bucchi presidente del comitato – ha l’obiettivo di chiarire eventuali dubbi e difficoltà nella interpretazione delle ordinanze ed in merito alle modalità operative". All’evento saranno presenti il colonnello Carlo La Torre, il tenente colonnello Vincenzo Martella, responsabile delle relazioni istituzionali del Commissario straordinario, e interverranno anche ingegneri di Invitalia, della Regione Emilia-Romagna e della piattaforma Sfinge.