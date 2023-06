Un assemblatore nel settore metalmeccanico

Ditta di Cesenatico (FC), nel settore metalmeccanico operante nella produzione di attrezzaturemacchinari

in acciaio inox professionali per la ristorazione dalla cottura alla refrigerazione (cucine professionali), cerca

un apprendista operatore di produzione addetto all’assemblaggio, preferibilmente con minima esperienza nel ruolo, preferibile se in possesso di auto, preferibile se con formazione inerente. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Offerta valida fino al 17 giugno. Si offre un contratto di apprendistato con orario di tempo pieno 8-12 e 14-18.

Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’.