Un convegno sull’energia

Il Comune di Forlì aderisce all’Ora della Terra con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare sempre più comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per l’occasione organizza, in collaborazione con il Wwf ed il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, un importante convegno su un tema fondamentale per l’ambiente, ovvero l’energia, che ci fa percepire gli effetti della crisi climatica in corso. Il convegno dal titolo Energia si terrà presso la Sala Blu, via Paulucci Ginnasi domattina dalle 9 alle ore 12. Alla mattinata saranno presenti i seguenti relatori esperti di energia: il climatologo Vittorio Marletto, la Responsabile dell’Ufficio Istruzione e Diritto allo studio della Provincia di Forlì-Cesena Sara Marchini, alcuni rappresentanti di Fmi S.r.l., Serena Balzani e Giorgia Grazioli di Federconsumatori.