Un corso per 12 professioniste: "Lavoro e social: nuove strategie"

Si è concluso con successo il corso di ‘Personal branding’ promosso da Cna Formazione a Forlì. Dieci appuntamenti, 40 ore totali, per gestire in maniera strategica la propria immagine personale. Il corso ha coinvolto 12 donne con ruoli, età e ambiti di lavoro diversi: libere professioniste, imprenditrici e dipendenti, tutte unite da un’esperienza che ha arricchito le loro competenze e ha saputo creare un forte legame umano.

"Ho sempre fatto la maestra d’arte – spiega Silvia Fabbri, 50 anni, residente a Castrocaro – e dalla pandemia mi sono messa a studiare programmazione. Da allora mi sono messa in proprio e ora creo siti internet. Per saper stare online occorre restare sempre aggiornati e rendersi accattivanti, per questo ho partecipato al corso di Cna. Ho messo subito in pratica gli insegnamenti creando dei gadget per i clienti e sviluppando un logo tutto mio".

Da marzo a maggio le docenti Veronica Bridi e Fatima Elghazioui, esperte di comunicazione e digital marketing, hanno aiutato le discenti a delineare la propria strategia partendo dalle basi teoriche e utilizzando la più moderna tecnologia. L’ultima lezione ha visto le partecipanti presentare il loro progetto personale. Tra i temi che hanno riscosso particolare interesse: il brand e visual identity, ovvero saper raccontare la propria storia attraverso la programmazione di un piano editoriale con contenuti di valore per i social. "L’argomento più utile – sottolinea Sara Borchiellini, 42 anni, interprete per il settore automotive – è stato quello di formulare il ‘Digital you canvas’, uno strumento per progettare la propria strategia digitale basato sulla persona e i suoi obiettivi. Ho capito quali erano i miei punti deboli, andando ad analizzare le mie pagine online. Un aspetto decisivo è stata la gratuità del corso, questo permette di continuare a formarsi anche quando le risorse sono scarse".

Non solo teoria: è stato possibile anche mettere le ‘mani in pasta’ con i laboratori di grafica, scrittura online ed esercitazioni pratiche di networking.

Tra le partecipanti anche Giada Piraccini, 27 anni, proprietaria dell’allevamento ‘I nani di Giada’, che conta 140 animali di 13 specie diverse: "Il corso mi ha permesso di velocizzare molte operazioni online. Il valore aggiunto di questo cammino è stato quello di essere una classe di tutte donne. Ciascuna – conclude l’imprenditrice – ha condiviso con il gruppo le proprie difficoltà e abbiamo scoperto che spesso i timori e le fatiche di una in realtà lo erano di tutte".

Valentina Paiano