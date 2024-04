Un mini grand tour su due ruote: la grande bellezza in bicicletta

Quattro percorsi per esplorare in bicicletta Forlì e i suoi dintorni. È quanto messo in campo dal Comune assieme ad Fmi (Forlì Multiservizi Integrati), con l’iniziativa ’Forlì pedala!’.

Nei giorni scorsi in 150 punti della città, tra cui lo Iat-Hub del Comune in piazza Saffi, in pub, ristoranti, farmacie, negozi di sport e bike, sono stati distribuiti espositori di cartone corredati di piantine tascabili con illustrati i 4 percorsi: ’Forlì è un fiore’ di 22 km, un percorso nel centro storico della città, alternando cultura e parchi urbani; ’Forlì verso il verde’ di quasi 32 km, un tragitto che va fino a Faenza, immersi nella natura del paesaggio pedecollinare; ’Forlì e il Razionalismo’ di circa 16 km, per ammirare le testimonianze architettoniche del Razionalismo comprese quelle del Miglio bianco; ’Forlì verso il blu’ di oltre 44 km, un percorso che arriva fino al mare. Per ogni percorso sono anche stimati il tempo di percorrenza e il numero di calorie bruciate, e sono indicati il dislivello e le caratteristiche del fondo stradale.

I quattro percorsi sono stati curati da Maria Cristina Merloni con DigiBike, il servizio per il cicloturista basato sulle tecnologie digitali. Nei raccoglitori di cartone e nelle piantine tascabili cartacee, sono infatti presenti dei qrcode in modo da potersi scaricare e salvare sullo smartphone gli itinerari, citati anche nell’ultima edizione della guida Lonely Planet Emilia Romagna. I quattro percorsi erano già stati pubblicati in passato sul sito del Comune, ma mai proposti così capillarmente in città, così come è avvenuto negli ultimi giorni. Per informazioni ulteriori si può scrivere a info@fmi.fc.it.