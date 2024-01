Un musical per solidarietà. Qaos dona tutto ai Romiti: "Così i ragazzi andranno in gita"

Un musical tra balli e lustrini, ma anche una campagna di solidarietà: lo spettacolo ‘Mascara & paillettes’, proposto dalla compagnia Qaos in collaborazione con ArteDanza University è entrambe queste cose. Lo show, in programma sabato alle 20.30 sul palco del teatro Diego Fabbri, infatti, devolverà il ricavato dei biglietti all’associazione genitori della scuola media Mercuriale dei Romiti che lo utilizzerà per gli studenti di una delle zone più colpite dall’alluvione. "Quando sono stata contattata da Qaos che voleva sapere in che modo avrebbe potuto sostenerci – racconta Raffaella Raccioppo, dell’associazione genitori – ho subito detto loro che di bisogni ce ne sono tanti. Tra poco comincerà la stagione delle gite e sono tanti gli studenti che non sanno se potranno partecipare, dato che le loro famiglie stanno sostenendo spese ingenti per i danni dell’alluvione: il ricavato consentirà a tutti di prendere parte al viaggio di istruzione". Il teatro Fabbri sarà concesso gratuitamente dal Comune: "Non abbiamo avuto dubbi – precisa l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. Questo è il nostro modo di sostenere la raccolta fondi, seguendo una delle vocazioni principali di questo assessorato di unire cultura e solidarietà".

A collaborare all’organizzazione anche il comitato di quartiere: "Questo – sottolinea il rappresentante Stefano Valmori – è l’ennesimo gesto di solidarietà che riceviamo e che ci dà forza per continuare a ricostruire il nostro quartiere". Grata anche la dirigente Daniela Bandini: "Si è Attivata una filiera di solidarietà commovente. Un valore aggiunto sarà la presenza sul palco, ad aprire lo show, di trenta studenti di terza media che canteranno una canzone. È un brano che avevano preparato per un concerto che avrebbe dovuto tenersi la scorsa primavera proprio al Fabbri e che è poi stato cancellato per ovvi motivi: è bello che ora abbiano questa occasione". "Nella tragedia – interviene l’assessora alla scuola Paola Casara – abbiamo ritrovato la forza dei legami e l’importanza del fare squadra e l’abbiamo fatto anche in questo caso, mettendoci a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie". A prendere la parola anche Alberto Ricci di Qaos, protagonista della commedia: "Quest’anno la compagnia compie trent’anni e per noi quella di sabato è una festa. Non vogliamo che i riflettori si spengano sugli alluvionati e su quello che stanno passando e noi, a modo nostro, torniamo ad accenderli". Ma cosa si devono aspettare gli spettatori da ‘Mascara e paillettes’? "Parla di inclusione e diversità e manda un messaggio positivo ai giovani e non solo, sempre con un sorriso", spiega Pierpaolo Sedioli di Quaos, seguito dal regista Serge Manguette: "La trama è divertente, piena di balli, costumi colorati e risate, ma porta con sé un messaggio importante di tolleranza, rispetto e amore". Tante già le prenotazioni, ma ci sono ancora posti disponibili (20 euro). Per le prevendite: ArteDanza University, 339.5684041, 0543.796398, tkts@qaos.it.

Sofia Nardi