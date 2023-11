Un Natale coi fiocchi. Già oltre 42mila accessi e in 500 a pattinare. Sosta gratis tutti i giorni

È partito con numeri positivi il Natale in centro storico con oltre 500 biglietti venduti nel primo weekend per pattinare sul ghiaccio all’ombra di Saffi. Nel fine settimana del 25 e 26 novembre sono stati in totale 43.231 gli ingressi rilevati dalle telecamere del Comune in centro storico (nei conteggi rientrano auto, furgoni, mezzi pesanti, bus, ciclomotori e motocicli), il 15% in più rispetto al week end inaugurale del 3 e 4 dicembre 2022, quando gli occhi elettronici di Fmi avevano registrato 37.442 accessi in centro.

"Siamo molto contenti dei risultati e dei numeri di questo primo fine settimana – dichiara l’assessore Andrea Cintorino –. In piazza ma non solo si respira una piacevole aria di festa, con tanti ragazzi e famiglie che ne approfittano per fare una passeggiata e comprare i primi regali di Natale". C’era grande attesa anche per il ritorno in piazza Saffi della pista ellittica di pattinaggio sul ghiaccio, sperimentata per la prima volta dall’amministrazione comunale nel 2021: "Nel 2022 con la crisi energetica in corso sposammo un altro genere di progetto – prosegue Cintorino –. Quest’anno, grazie all’abbattimento dei costi delle materie prime, siamo tornati alla prima versione dell’attrazione più attesa dai forlivesi, soprattutto i più giovani".

Con l’obiettivo di fare un passo verso i commercianti e stimolare i consumi, poi, torna per il quinto anno di seguito la sosta gratuita in centro storico: "Andando incontro alle richieste delle associazioni di categoria, quest’anno abbiamo deciso di rendere gratuiti i parcheggi in centro tutti i giorni dal lunedì al sabato, già a partire da domani e fino al 6 gennaio, dalle ore 13 previa esposizione del disco orario con sosta massima di 2 ore. Una misura importante e unica in Romagna in questi termini, volta ad agevolare lo shopping natalizio e i nostri esercenti".

La domenica non è conteggiata, infatti la sosta sulle righe blu è sempre gratuita nei giorni festivi.

