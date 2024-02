Un nuovo ’Peter Pan’ illustrato nel Ridotto Domani pomeriggio al Ridotto del Teatro Diego Fabbri verrà presentata la nuova versione di 'Peter Pan' edita da Lupoguido e illustrata da Tatjana Hauptmann. L'evento, incentrato sui libri classici per l'infanzia, sarà condotto dall'editrice Virginia Portioli e da Elena Dolcini della libreria 'Marmo'. Un'occasione per riflettere sull'importanza di preservare i tesori della letteratura per i più piccoli.