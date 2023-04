Un porto sicuro di solidarietà

La casa famiglia di Francesco e Mariella Della Corna a Santa Maria Nuova è stata un punto di riferimento, una vera e propria istituzione di solidarietà, sin dal 1973, quando i due coniugi, di ritorno dal Ciad, dove erano andati come missionari laici delle loro rispettive diocesi, avevano deciso di aprire la loro casa a chi aveva bisogno. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Samuele, Lorenzo e Mattia. A questi, negli anni, si sono aggiunte tante persone nella grande casa di via Bagalona, nelle campagne del paese, fra questi anche i due gemelli Elia e Sara. Oltre a giovani in affido, anche anziani rimasti soli e minori allontanati da ambienti difficili. Francesco è di origine mantovana, mentre Mariella è originaria di San Martino in Villafranca a Forlì. Francesco Della Corna è anche il fondatore della sezione Avo di Forlì. Nel corso degli anni sono stati fino a 19 gli ospiti della grande casa famiglia Della Corna. Una vocazione alla solidarietà della famiglia che non si mai spenta, anche dopo che la casa è rimasta disabitata per un paio di anni. Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, lo scorso anno, e il conseguente esodo di milioni di ucraini dalla loro patria ha fatto riaprire le porte della grande casa. Con l’aiuto di tanti volontari le stanze sono state ripulite, il giardino sistemato e la casa arredata per accogliere alcune famiglie ucraine che ancora oggi possono vivere un momento di pace e accoglienza a Bertinoro.