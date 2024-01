Un posto in centro di assistenza fiscale

Centro di assistenza fiscale di Forlì ricerca 1 operatore/trice fiscale con esperienza per la compilazione di modelli 730, elaborazioni Imu, gestione appuntamenti e fatturazione. Sono richiesti oltre all’esperienza nel ruolo, la conoscenza del pacchetto office e dell’applicativo fiscale Zucchetti, il possesso del diploma di scuola superiore, attitudine al rapporto col pubblico, affidabilità, cortesia e precisione. Si offre contratto a tempo determinato dal 15 aprile 2024 al 31 luglio 2024 con eventuale proroga fino al 30 settembre 2024, con orario a tempo pieno di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 29 gennaio, cliccando su ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.