Un quadro in ricordo del padre Mauro Cangialeoni

Nei giorni scorsi Enrico, Laura e Giovanna Cangialeoni, figli del compianto imprenditore Mauro, hanno donato al Comune di Galeata un dipinto del pittore Claudio Irmi raffigurante il borgo di Pianetto dove Cangialeoni era nato. Il sindaco Francesca Pondini, che ha ricevuto l’opera assieme ad alcuni consiglieri comunali, ha commentato: "È passato un anno dalla morte di un grande imprenditore galeatese conosciuto in tutta la Romagna, un uomo che dalla sua piccola bottega di fabbro a Pianetto decise di aprire l’8 settembre 1962 la prima azienda realizzando componenti edili e agricoli. Dall’età di 12 anni fino al giorno prima della sua morte ha dedicato la sua vita al lavoro, investendo nel nostro territorio. Ringraziamo i figli per questo gesto di vicinanza nei confronti dell’amministrazione comunale, per l’impegno, il sacrificio, la pazienza e l’entusiasmo nel portar avanti il lavoro del padre".

Oggi la holding Cangialeoni Group con oltre 200 dipendenti è riuscita a superare pandemia e crisi attuale grazie alla conquista di nuovi mercati, alla diversificazione delle produzioni e alle professionalità di eredi, collaboratori di fiducia e dipendenti.

o. b.