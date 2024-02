Una macchina da caffè dallo sponsor Estados

I tre baristi (anzi, in questo caso bariste) che hanno ricevuto il maggior numero di coupon compilati meriteranno dei regali speciali offerti dai nostri sponsor. Fipe Confcommercio regalerà al primo in classifica una cena al ristorante Panoramico di Vecchiazzano, al secondo una cena al Mangianotte di Meldola e al terzo una serata da Scarpina, al Ronco. In più tutti e tre otterranno due biglietti per visitare la mostra dedicata ai Preraffaelliti appena inaugurata al San Domenico e una confezione di vino Sangiovese.

La torrefazione Estados Cafè, invece, assegna al secondo e al terzo classificato due box contenenti prodotti esclusivi come una miscela particolare di caffè che non ha bisogno dell’aggiunta di zucchero, o come il cioccolato realizzato da Gardini, addizionato di ferro e magnesio. Il più votato in assoluto, oltre alla box, riceverà anche una macchina per preparare a casa caffè, infusi e ginseng. Il Carlino, da parte sua, omaggerà il podio con una targa che attesta il loro prestigioso risultato.