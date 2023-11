Un’alleanza in nome della salute: "Servizi più efficaci per i cittadini" Firmato un protocollo d'intesa tra Federfarma, Ravenna Farmacie e Forlifarma per rendere più efficace ed efficiente il ruolo delle farmacie pubbliche e private delle tre province romagnole. Obiettivo: servizi di primo livello, educazione sanitaria e prevenzione delle patologie.