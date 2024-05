Unità cinofile, apre il campo di addestramento

Quella di domani sarà una giornata di festa per le Unità cinofile da soccorso forlivesi. Alle 9.30 nell’area verde di via Martin Luther King a San Martino in Strada sarà inaugurato il campo di addestramento. Il programma prevede in esordio di mattinata la presentazione alle scolaresche delle attività delle Unità cinofile, che offrono il proprio supporto agli organi istituzionali in caso di calamità e situazioni di emergenza. Alle 11 l’arrivo di invitati e autorità, un quarto d’ora più tardi il taglio del nastro e, a seguire, il rinfresco. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, gli istruttori di Ucs Forlì saranno a disposizione del pubblico per dispensare consigli e valutazioni alle persone interessate ad avvicinarsi alla cinofilia da soccorso. I volontari forlivesi, impegnati in una costante attività di addestramento, organizzano periodicamente stage e corsi di formazione. L’evento inaugurale è organizzato in collaborazione con Robinson Pet Shop e Bcc ravennate, forlivese e imolese (info tel. 349.3721687).