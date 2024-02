Uno spot internazionale: è la strada giusta

Prima ancora che una grande mostra, i Preraffaelliti sono una grande idea. Se il nome a qualcuno non dovesse suggerire granché, si può provare a spiegarla così: ci sono i grandi pittori italiani dal Tre al Cinquecento, Rinascimento compreso, più gli inglesi di metà Ottocento. Contemporaneamente, è una mostra originale (raramente i musei hanno ospitato i Preraffaelliti) e una ‘classica’ (del resto i Preraffaelliti si ispirano a maestri che tutti conosciamo). Poi, come felice conseguenza, è anche uno spot per il territorio, un’idea di marketing territoriale. Ovvero: è un prodotto culturale che può attrarre visitatori da una precisa area geografica.