Uova e colombe per aiutare Irst e Ior

Torna la ‘Pasqua solidale Ior’, la vendita di uova di cioccolato e colombe per sostenere i progetti di ricerca portati avanti dall’Irst Irccs di Meldola. L’uovo di cioccolato Ior, nella sua inconfondibile confezione magenta, è disponibile nelle versioni al latte oppure extra fondente (500 grammi, donazione suggerita a partire da 18 euro). Per la colomba solidale - da 1 chilo, senza canditi – la donazione suggerita è da 22 euro. Le specialità sono ancora disponibili in tutte le sedi romagnole dello Ior e nei banchetti pasquali distribuiti sul territorio.