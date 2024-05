"Usciremo dall’Unione. Casa Artusi, vogliamo vedere bene i conti"

Raffaele Montalti, quali i punti di forza del suo programma?

"Competenza, coerenza, trasparenza, queste sono le nostre tre parole d’ordine e le abbiamo trasferite nel nostro programma. Appena insediati usciremo immediatamente dall’Unione dei Comuni. Poi ci sarà da ricostruire la macchina comunale. In questi cinque anni non solo i dirigenti, ma tanti dipendenti sono andati via, all’interno della rocca c’era un clima inappropriato. Ci sarà da lavorare molto per ristabilire quell’eccellenza che era la macchina comunale. Faremo poi uno studio di fattibilità per lo spostamento degli uffici comunali fuori dalla rocca per andare poi a implementare il museo archeologico e usare la rocca come contenitore culturale e attrattività turistica".

Nel vostro programma c’è la ‘rilettura del progetto Casa Artusi’, cosa significa?

"Vogliamo capire bene la questione. La Fondazione Casa Artusi è formata dal Comune (60%) e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (40%). Vogliamo vedere bene i conti, i bilanci. Quello che fa Casa Artusi deve essere fatto con i forlimpopolesi, in questo senso vorremmo resettare e ripartire nel rapporto con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì".

Proprio adesso che si stanno siglando importanti accordi, vedi Conad?

"Si può fare tutto, ma vorremmo che fosse fatto insieme ai forlimpopolesi".

La Festa Artusiana sembra subire gli effetti del tempo, quale il futuro?

"Una volta erano i cittadini stessi che aprivano le proprie case e organizzavano gli stand di vicinato, devono tornare ad essere attori protagonisti della festa. Dobbiamo fare un intervento calmierante dei prezzi degli stand. Rivedere anche le date per evitare la sovrapposizione con San Giovanni a Cesena".

La lista civica che la sostiene è molto ‘variegata’ con esponenti provenienti da passate e diverse esperienze politiche, come sceglierete gli assessori in giunta?

"Li sceglieremo insieme all’interno di quel percorso di competenza, coesione e trasparenza che guida il nostro programma, non terremo per forza in conto il numero delle preferenze che ognuno prenderà, tanto che abbiamo deciso che la lista dei candidati è in ordine alfabetico".

Quali deleghe terrà per sé?

"Il meno possibile, forse solo quella al personale, ma lo decideremo insieme".