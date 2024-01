Usi e costumi, visita a Terra del Sole

C’è tempo fino a domani per prenotare la partecipazione alla visita guidata tematica a pagamento ‘C’era una volta in Romagna... davanti al Presepe’, in programma sabato 6 alle 16.30 a Terra del Sole.

Un’iniziativa ideata e condotta da Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione, all’interno del Museo dell’uomo e dell’ambiente, alla scoperta e riscoperta degli usi e costumi della Romagna di una volta, di antiche credenze, di riti e tradizioni, tra il sacro e il magico, lungo tutto il ciclo dell’anno, con una particolare appendice nel suggestivo contesto della Rassegna dei presepi per conoscere significati e simbologie delle sacre rappresentazioni.

Partendo dall’aia, la guida condurrà i visitatori in un viaggio indietro nel tempo, dentro la casa del contadino romagnolo di più un secolo fa, passando davanti al grande camino – cornice del sacro focolare domestico –, alla tavola apparecchiata, alla madia di alberaccio tarlato, al cassone delle granaglie, al lavabo in pietra, al letto in ferro battuto, ‘imbottito’ con foglie di granturco e riscaldato con ‘il prete e la suora’, entrando, poi, nella stalla e scendendo, in seguito, nella cantina. Un itinerario destinato a concludersi davanti alla mangiatoia in cui è deposto il Bambin Gesù. Il ritrovo è fissato per le ore 16.30 sotto il loggiato di Palazzo pretorio. La durata della visita è di circa 2 ore. La prenotazione è obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349.8087330.

Ultime battute per i laboratori per bambini: entro le 12 di oggi si potrà prenotare la partecipazione a ‘La befana di feltro’, in programma domani alle 16.30 nel Palazzo pretorio terrasolano scrivendo a didattica@formula servizi.it. Domani a mezzogiorno infine il termine per il laboratorio previsto per le 16.30 di venerdì alla fortezza di Castrocaro, dedicato alla ‘befana volante’. Il costo è di 5 euro.

Francesca Miccoli