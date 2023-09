‘Vedrai, vedrai’ in scena al Verdi

Emozionare e far indignare: questo l’obiettivo di ‘Vedrai, vedrai’, spettacolo del Teatro Due Mondi che stasera alle 21 sarà in scena al Teatro Verdi di Forlimpopoli per l’ultimo appuntamento della stagione teatrale estiva curata dal Teatro delle Forchette. Il punto di partenza da cui nasce il lavoro è la Legge regionale dell’Emilia-Romagna contro la discriminazione femminile. Sul palco tre attrici: diversi volti e diversi corpi, ma un’unica storia che propone molteplici sfumature del racconto. ‘Vedrai, vedrai’ si compone di episodi che segnano la vita delle donne. Testi Gigi Bertoni, con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, regia Alberto Grilli. Ingresso: intero 18 euro, ridotto 12 euro (under 25, over 75, universitari, residenti Comune di Forlimpopoli, Soci Teatro delle Forchette, FoEmozioni). Per info e prenotazioni: 339.7097952, 347.9458012, 0543.1713530, [email protected].