Veglia di preghiera nella basilica di San Pellegrino

Questa sera alle 20.45 nella basilica di San Pellegrino, primo atto della 32a ’Giornata mondiale del malato’, sul tema "Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina" (Gv 5,7), con la veglia di preghiera. L’appuntamento è preparazione in preparazione alla ’Giornata’, con la presentazione del messaggio di Papa Francesco e le testimonianze di Cesare Visotti, coordinatore di una struttura per anziani, e Debora Donati, presidente dell’associazione "Insieme a te", che illustreranno il loro impegno di servizio e lavoro nel mondo della salute.