"Vera esperienza formativa"

La Bcc ravennate, forlivese e imolese nel suo sostegno continuativo nei confronti dell’iniziativa Campionato di Giornalismo è animata da una forte motivazione:

"Tale progetto garantisce ai ragazzi un’importante esperienza formativa – afferma Gianni Lombardi (foto), vice presidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese –. I giovani possono affrontare i temi economici e sociali, approfondendoli e formando i loro pareri. Sono costretti a confrontarsi con i media, analizzando le modalità con cui essi ricostruiscono

la società di oggi. Tutto questo costituisce un passaggio fondamentale per la loro crescita formativa e professionale".

Nel contesto attuale, caratterizzato dalla compresenza di un bombardamento mediatico disorientante, "‘Cronisti in classe’ rappresenta una modalità di educarsi alla lettura e al commento delle fonti informative e del modo in cui esse rappresentano la realtà, adottando specifici criteri di notiziabilità".

"La Bcc – prosegue Lombardi – è una banca locale particolarmente attenta al futuro della comunità, soprattutto in relazione al terzo settore ed ai giovani. Sostiene Cronisti in classe, per promuovere la crescita della lettura critica, la riflessione e l’approfondimento personale. I ragazzi si interrogano sulle ottiche e sui valori specifici con cui selezionare i numerosissimi eventi di oggi".

E ancora: "Tale iniziativa – spiega il presidente –

si affianca ad altre in favore dei giovani,

come la premiazione riservata ai diplomati con il voto di 100/100 delle quinte superiori del territorio o alle borse di studio e di ricerca per diplomati e laureati o alle borse per tirocinio semestrale (in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche-Multifor ETS) o ai vari progetti di educazione finanziaria nelle scuole". Tutti questi strumenti sono rivolti alla crescita della società civile, in particolare delle fasce più giovani.