Vernice art fair, tutti i premiati della 21ª edizione del concorso

Si è conclusa con grande successo domenica 17 marzo la XXI edizione di Vernice art fair presso la Fiera di Forlì. La manifestazione sia per il numero di visitatori, sia per le vendite, per il numero di artisti presenti (oltre 700) e per la varietà degli eventi collaterali è stata definita dagli espositori "la più bella edizione di sempre". Alle 18 si è svolta la premiazione dell’attesissimo XXI Concorso Coinè per l’Arte e degli studenti più meritevoli delle Accademie di Belle Arti, alla presenza dell’onorevole Jacopo Morrone, di Hazel Tedaldi, Presidente di Romagna Fiere, di Francesca Caldari direttrice tecnica Fiera Vernice art fair e Valerio Roccalbegni, presidente di Fiera Forlì. Il primo premio se l’è aggiudicato il napoletano Giovanni Manzo con l’opera ‘New York’, il secondo premio è stato assegnato alla toscana Barbara Pratesi con l’opera ‘Lampedusa’, il terzo premio è andato invece all’opera ‘Hotel’ dell’artista Dy. Il premio della stampa è stato consegnato all’opera di Maria Daniela Pia Walser ‘Lo spettacolo dell’acqua – lo spettacolo nell’acqua’, mentre è stato conferito un premio speciale alla carriera all’artista cesenate Arnaldo Gallinucci con l’opera ‘I Martiri’. Sono stati poi premiati gli studenti delle Accademie di Belle Arti: per l’Accademia di Belle Arti di Bologna è stato premiato Moreno Sensi con l’opera ‘Pioggia di dolore’, per l’Accademia di Firenze Francesco Cappelli con l’opera ‘Manipolazioni’, per l’Accademia di Ravenna Martina Minzoni con l’opera ‘Mappe’; per l’Accademia di Verona Letizia Frescura con l’opera ‘Green Thimble Lab’.

Rosanna Ricci