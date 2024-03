Via Crucis vivente, domenica si va in scena dopo un lungo stop La 'Via Crucis vivente' torna a Civitella dopo la lunga pausa causata dal Covid. La rappresentazione coinvolge oltre 100 figuranti in costumi storici, ripercorrendo i momenti salienti della Settimana Santa. L'evento, molto atteso dalla comunità, si svolgerà il 24 marzo, domenica delle Palme, culminando con la Crocefissione e la Resurrezione al Santuario della Beta Vergine della Suasia.