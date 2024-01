Via dei Frati, ripresi gli attesi lavori. Dardi: "Confronto coi residenti"

Sono ripresi i lavori del cantiere del primo tratto di via Dei Frati a Modigliana, per un importo di circa 250.000 euro, affidati in somma urgenza da parte del Provveditorato per le opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, con intervento affidato alla impresa Ambrogetti di Verghereto. Su questa via insistono importanti aziende vinicole e numerose abitazioni.

"L’intervento è stato oggetto anche di un confronto coi residenti – spiega il sindaco Jader Dardi – con l’intento di illustrare e dare corretta informazione alle problematiche rappresentate dalle lavorazioni attualmente in corso di esecuzione". Per la realizzazione del muro di contenimento è necessario, durante le ore lavorative, la disponibilità dell’intera area di cantiere e della carreggiata stradale recentemente ricostruita per consentire l’accesso ai residenti. Nella fase di esecuzione la viabilità sarà aperta nei giorni lavorativi e regolamentata da semaforo, con accesso dalle 17 fino alle 8,30. Nelle ore lavorative verrà ripristinato l’accesso allo stradello che si collega con via Nenni per i collegamenti alle abitazioni. Per completare il lotto esecutivo occorreranno alcune settimane. I lavori del primo tratto affidati dal Comune di Modigliana e finanziati dalla struttura commissariale, come il ripristino della massicciata e della carreggiata stradale e la rimessa in sicurezza della strada, proseguiranno dopo il completamento del lotto di intervento del Provveditorato delle Opere Pubbliche.

Giancarlo Aulizio