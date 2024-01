Viale Italia, lavori al via domani. In arrivo due nuove rotatorie. Ecco come cambia la viabilità

Al via, a partire da domani, i lavori per la realizzazione di due nuove rotatorie nelle intersezioni tra viale Italia, via Forlanini e via Battuti Rossi e viale Italia, via della Grata e via Casamorata. L’Amministrazione comunale ha avviato una serie di opere per migliorare la viabilità in alcune zone della città: "Abbiamo investito risorse importanti per tutelare i pedoni – dichiara Giuseppe Petetta, assessore con delega alle politiche ambientali e alla mobilità –. Le rotatorie lungo viale Italia saranno funzionali a rallentare il traffico in ingresso e in uscita dal centro storico e ad aumentare il livello di sicurezza per pedoni e ciclisti, grazie alla previsione di attraversamenti pedonali e piste ciclabili protetti".

I cantieri porteranno alcune modifiche temporanee alla circolazione, in particolare: dalle 8.30 di domani alle 7 di mercoledì verrà chiusa al traffico via della Grata nel tratto compreso tra viale Italia e piazzetta della Grata (resta possibile il transito ai pedoni). Per permettere l’accesso a piazzetta della Grata, via Silvio Pellico, via Curte e strade limitrofe verrà istituito il doppio senso di marcia in via Dandolo, nel tratto via Battuti Rossi e piazzetta Garbin. Inoltre, verrà invertito il senso di marcia di piazzetta Garbin e via San Giovanni Bosco e istituito il doppio senso in via della Grata.

Dalle ore 21 di domani alle 7 di mercoledì verrà chiusa al traffico viale Italia in corrispondenza dell’intersezione con via della Grata, via Casamorata, via Enrico Forlanini, via Battuti Rossi. Per permettere l’accesso a piazzetta della Grata, via Pellico, via Curte e via Casamorata verrà istituito il doppio senso di marcia in via Dandolo con accesso da largo Porta Santa Chiara; ma non solo, è prevista la stessa modifica anche in via Casamorata con accesso da viale Italia, lato porta Schiavonia.

Mercoledì al termine dei lavori, la circolazione in viale Italia verrà ripristinata con una rotatoria provvisoria nell’intersezione con via Enrico Forlanini e via Battuti Rossi e il restringimento della carreggiata in corrispondenza di via della Grata. Riapertura del traffico di tutte le strade, fatta eccezione per via della Grata, con alcune varianti: doppio senso di marcia in via Dandolo nel tratto via Battuti Rossi e piazzetta Garbin e via della Grata; il senso di marcia è invertito, invece, in piazza Garbin e via San Giovanni Bosco. Per consentire ai genitori degli alunni della scuola primaria ‘Dante Alighieri’ di sostare nei pressi dell’edificio verranno istituite due aree di sosta con disco orario di trenta minuti ciascuna, nel tratto di via San Giovanni Bosco e nel parcheggio di via Casamorata. Il cantiere interesserà anche la riqualificazione del canale di Ravaldino, nel tratto tombinato che attraversa viale Italia.

Valentina Paiano