Vietata la sosta in via Guccerelli 9

Temporanea variazione alla circolazione stradale oggi e domani a Castrocaro. In seguito all’occupazione del suolo pubblico per via dell’installazione di un cantiere edile per il ripristino dei terrazzi di un fabbricato, dalle 8 di questa mattina a fine lavori o comunque non oltre le ore 17 di venerdì sarà vietata la sosta in via Guccerelli nei pressi del civico 9. Prevista la rimozione forzata. Saranno garantiti la libera circolazione di veicoli e pedoni e il transito di mezzi di soccorso.