Villa Selva va in ‘rete’ Fibra ottica per le aziende

di Gianni Bonali

Dopo un’attesa di oltre vent’anni arriva la fibra ottica nella zona industriale di Villa Selva, a Forlì. L’investimento privato è di circa 500mila euro, condiviso tra due società di telecomunicazioni, con inizio lavori tra una decina di giorni e termine entro la fine del 2023. "Crediamo nel nostro territorio – afferma Paolo Casadei, amministratore delegato di Zal telecomunicazioni – e vogliamo impegnarci a fornire alle aziende una connessione a internet al passo coi tempi. Zal, che in romagnolo significa giallo, è un’azienda solida e siamo stati scelti da FibreConnect per offrire un servizio innovativo rispetto agli standard di mercato".

"Si potranno aprire così nuove opportunità di business in un’area in cui la connettività – spiega Loretta Carbonetti, titolare di Casta, che ha ospitato la presentazione del progetto – è fondamentale per la crescita economica e per essere competitivi a livello internazionale". Casta è la prima azienda di Villa Selva che ha sottoscritto il contratto con Zal per essere cablata. Situata in via fratelli Lumiere, da oltre 50 anni si occupa di impianti professionali per la ristorazione, leader mondiale per le cucine ‘wok’. Esporta in tutto il mondo e, nel suo settore, è un fiore all’occhiello del made in Italy.

"L’obiettivo – precisa Renzo Ravaglia, amministratore delegato di FibreConnect – è fare in modo che più aziende possibili possano usufruire dei vantaggi della fibra ottica. Questo accordo permetterà infatti alle società presenti nell’area industriale di Villa Selva di migliorare il proprio livello di competitività, grazie ai servizi innovativi e affidabili offerti". Nel caso dell’area in questione l’intervento di scavo sarà ridotto al minimo: "Useremo tecniche non invasive – precisa Ravaglia – utilizzando il più possibile l’esistente, cioè la canalizzazione della pubblica illuminazione".

I permessi edilizi sono stati già concessi dal Comune di Forlì e a breve si partirà con i lavori. "Siamo soddisfatti – rimarca il sindaco Gian Luca Zattini – e occorre portare la connettività anche nelle aree interne del nostro territorio, per fare crescere le imprese in una società sempre più interconnessa e vocata al digitale. Diventa necessario garantire a ogni livello di produzione una velocità di navigazione all’avanguardia e una copertura capillare della fibra ultra veloce. Grazie all’impegno della società forlivese Zal, in collaborazione con FibreConnect, Villa Selva avrà una rete diffusa d’eccellenza e molto veloce. Una zona comunque ancora in fase di sviluppo – conclude il sindaco – e questa infrastruttura, forse sottovalutata nella programmazione dal Pnrr, potrà sostenere anche i nuovi insediamenti".