Vinicio Pala in Forza Italia. Impresario di pompe funebri, ora corre in lista con gli azzurri

Entra a far parte della compagine di Forza italia di Forlì l’imprenditore Vinicio Pala. Titolare di un’impresa di pompe funebri, il 62enne forlivese sarà candidato nella lista dei consiglieri comunali alle prossime amministrative, che si terranno in città a giugno, a sostegno dell’attuale sindaco Gian Luca Zattini.

Precoce l’esperienza politica di Pala che già a 16 anni varcava il portone della sezione forlivese del Movimento Sociale Italiano. "Mio padre era poliziotto – spiega Pala –, in casa la politica non entrava, ma a 16 anni decisi di entrare nel Fronte della Gioventù. Erano anni diversi da adesso, avevo dei grandi maestri davanti, come Giorgio Almirante, ma dall’altra parte c’era un altro grandissimo come Enrico Berlinguer". Esperienza giovanile che non è proseguita con candidature, se non 5 anni fa con la lista civica Forlì Cambia. "Ne sono stato anche il presidente – afferma –, abbiamo ottenuto un grande risultato a sostegno del sindaco". Dopo l’esperienza con la civica, il riavvicinamento a Fratelli d’Italia, ma la decisione finale di candidarsi con Forza Italia. "Ho una grande stima per l’onorevole Rosaria Tassinari e per l’assessore Giuseppe Petetta, inoltre io sono un imprenditore, ho la partita Iva, e Forza Italia è un partito che è sempre stato vicino al mondo delle imprese. Conosco molto bene anche i dirigenti di Fratelli d’Italia e, in pratica, giochiamo tutti nella stessa squadra".

Pala entro qualche mese realizzerà il primo impianto in città per "la cremazione dei pelosi", come spiega lui stesso, ovvero gli animali d’affezione.

"Vinicio lo conosco e stimo da tanto tempo – commenta l’onorevole Tassinari, coordinatrice regionale degli azzurri –, si occupa sempre delle persone con cui entra in contatto. Siamo felici di accoglierlo nelle nostre fila, in un partito moderato, europeista e cattolico".

Pala a 18 anni era volontario della Croce Rossa Italiana sezione di Forlì, è stato poi presidente dell’associazione genitori dell’Itis Marconi. "Sono stato eletto nel comitato di quartiere di Ospedaletto, Pianta e Coriano – spiega –, operiamo per il bene del quartiere dove ho sempre avuto la mia attività e dove mi conoscono tutti. Il nostro coordinatore è Alessandro Gasperini, che aveva corso per la segreteria del Pd forlivese: ci dividono le idee politiche, ma ci stimiamo. In consiglio comunale, se verrò eletto, sarò le orecchie dei miei concittadini, ma anche il loro megafono".

