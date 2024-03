Vintage un mondo di moda. In Fiera un weekend che viene dal passato

Giunge alla 35esima edizione la rassegna ’Vintage! La moda che vive due volte’, organizzata dall’associazione Romagna Fiere e in programma da venerdì a domenica nei padiglioni di via Punta di Ferro. L’evento prevederà una variegata carrellata di articoli che hanno caratterizzato le epoche passate, da pezzi di abbigliamento al collezionismo, allietato da spettacoli musicali dal vivo.

Venerdì cancelli aperti dalle 14 alle 20, mentre per sabato e domenica dalle 10 alle 20. "La fiera si articola in più aree, si spazia da articoli di lusso fino a capi più sportivi e casual o influenzati dalla storia della musica. Altro settore presente – spiega Simone Valleca, direttore tecnico di Romagna Fiere – sarà il remake, ossia la sezione di sartorie creative che rivisitano capi vintage in chiave contemporanea, includendo anche il tema del green e del riciclo recuperando vecchi tessuti per farne capi ad edizioni limitate. La sezione del modernariato e del design comprende articoli da collezione come libri, vinili, orologi o fumetti, fino a veri e propri arredi".

La novità di quest’anno risiede però nella sezione dedicata al ’tattoo corner’, che "coinvolge dodici tatuatori, ma che dal 2025 diventerà una vera e propria convention e in cui già da ora sarà possibile scegliere e fare i tatuaggi desiderati", conclude Valleca. Ad accompagnare i circa 150 espositori provenienti da tutto il territorio nazionale ci sarà la musica, rigorosamente a tema vintage; presenti Andrea Fattori – in arte Andy Lee –, Stelio ’Lucky’ Lacchini e Luca Grilli, per la sola giornata di domenica coadiuvati dalla band ’P-51 Airplanes’.

"L’evento del Vintage è il punto di chiusura del mese di marzo, con decine di migliaia di partecipanti e un indotto importante per il territorio e le attività del nostro tessuto economico – sottolinea Valerio Roccalbegni, amministratore unico delle Fiere di Forlì –. La collaborazione con Romagna Fiere produce risultati interessanti e un ottimo seguito, abbiamo in calendario altre manifestazioni a partire da ottobre dopo la pausa estiva". L’importanza strategica dal punto di vista imprenditoriale di Vintage viene rimarcata anche dal vicesindaco del Comune di Forlì, Daniele Mezzacapo: "Riteniamo gli eventi organizzati in Fiera come un patrimonio della nostra città. Il successo dell’ultimo periodo non è casuale, c’è impegno dedizione e professionalità da parte di chi se ne occupa. E’ un enorme indotto economico per la città e l’impulso dell’amministrazione è quello di continuare a produrre e promuovere eventi di questo tipo nelle migliori condizioni possibili".

Sergio Tomaselli