Visita a Tredozio "Sulla Faentina i danni maggiori Ecco le criticità"

È stata Tredozio l’ultima tappa della visita del generale Figliuolo. "La priorità per noi è innanzitutto la messa in sicurezza delle due strade principali che permettono i collegamenti con i paesi vicini e quindi la via Rocchigiana e la strada provinciale 20 – ha spiegato la sindaca Simona Vietina, prima dell’incontro con il commissario –. Sono stati fatti degli interventi di somma urgenza, proprio per non rimanere isolati, ma questi vanno consolidati prima dell’arrivo delle precipitazioni autunnali e invernali, e per farlo ci servono fondi dal Governo. È questa la richiesta che Tredozio farà al commissario".

Prima di raggiungere il municipio, Figliuolo ha potuto osservare lungo la strada provinciale 20 alcuni dei punti più critici, dove le frane hanno causato i danni di maggiore portata.

"Era importante per noi mostrare direttamente i luoghi martoriati, perché parlandone non ci si rende davvero conto della gravità. Perciò abbiamo voluto dare la precedenza alle tappe in via Battaglione Corbari e sulla via Rocchigiana, all’altezza delle Rive", ha ribadito la sindaca.

Dopo i vari pit stop, il generale è stato accolto nella sala comunale dove ha ribadito l’impegno e l’attenzione del Governo verso i territori colpiti. "L’ordinanza, come già annunciato, uscirà a breve – ha spiegato Figliuolo – ma ciò non significa che non possa essere modificata in seguito. La presidente del consiglio Giorgia Meloni mi ha personalmente assicurato l’arrivo dei fondi sia per i paesi colpiti sia per i cittadini, che verranno tutti rimborsati. Chiedo a tutti di continuare ad agire con coscienza e di avere fiducia".

"Il generale ha dimostrato grande attenzione per il nostro territorio – ha commentato la Vietina soddisfatta dopo l’incontro – e ha promesso che saranno risarciti tutti i soldi spesi per la somma urgenza, dando il via anche ad interventi di consolidamento che saranno effettuati prima delle piogge autunnali. Noi siamo molto fiduciosi – conclude – e attendiamo di poter iniziare tutti questi interventi che sono assolutamente urgenti e necessari".

Martina Rossi