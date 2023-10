Visita dermatologica? Disponibile solo a Modigliana e altre sedi lontane

Ho provato a prenotare una visita dermatologica al Cup presso la farmacia. Mi sono sentita proporre di andare fino a Modigliana, in alternativa a Sarsina o Mercato Saraceno. L’ospedale di Forlì non mi è stato nemmeno indicato come possibilità perché, così mi hanno detto, "non ci sono le agende": credo significhi che non c’era nemmeno un appuntamento disponibile. Ma come ci arrivo a Modigliana o a Mercato Saraceno?! Ho 70 anni e prendo l’auto solo per raggiungere i servizi più vicini, come il supermercato. Di sicuro non andrei da sola fino in montagna. Tanto che non ho nemmeno chiesto quando fosse la disponibilità in questo caso. Sono rimasta sorpresa: non pensavo che si potesse fare, e mi chiedo se questo dipenda dai tagli alla sanità. Alla fine, diventerà necessario prenotare una visita a pagamento.

Laura Campanini