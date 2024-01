Visita di FdI a Confartigianato: "Piena sintonia". Tra i temi, l’attenzione al centro

In vista delle prossime elezioni amministrative, i funzionari di Confartigianato di Forlì, assieme al presidente Luca Morigi e al segretario Mauro Collina, hanno incontrato una delegazione forlivese di Fratelli d’Italia. Guidata dall’onorevole Alice Buonguerrieri e dal coordinatore comunale Vincenzo Bongiorno, la compagine era composta dall’ex consigliere regionale Luca Bartolini, dall’assessore comunale Marco Catalano, dalla capogruppo in consiglio comunale Emanuela Bassi e dai giovanissimi rappresentanti di Azione Studentesca, Giacomo Cenesi e Chiara Tartaretti.

Il presidente Morigi ha ringraziato per la richiesta di incontro, evidenziando la centralità del dialogo con tutti gli attori del territorio per il buon governo locale. "Le associazioni di categoria sono la cassa di risonanza delle esigenze del tessuto produttivo forlivese – ha affermato il presidente –, ne colgono umori e necessità che trasferiscono agli amministratori, per cercare assieme soluzioni e opportunità. La legislatura che si sta concludendo ha visto momenti complessi dalla pandemia all’alluvione, ma abbiamo sempre scelto la strada del dialogo costruttivo, evitando polemiche sterili, innescate solo per avere risalto mediatico".

La nota di Confartigianato evidenzia "piena sintonia" coi rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, che hanno ribadito di essere una forza politica in ascolto delle persone, tra la gente e al servizio del territorio e delle sue esigenze. Numerosi gli spunti emersi, dal centro storico, emergenza che si trascina da troppi anni, all’alluvione, alla prosecuzione dei lavori per il completamento della tangenziale e della struttura che accoglierà la casa circondariale, senza tralasciare i temi chiave per chi fa impresa: la riduzione dell’impatto della burocrazia e le difficoltà connesse al passaggio generazionale. Fratelli d’Italia ha definito Confartigianato "una storica e importante realtà" e ha promesso di intensificare i momenti di dialogo.