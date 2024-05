Visite alla fortezza e a Terra del Sole

Visite alla fortezza di Castrocaro Terme e al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Il castello sulla rupe sarà aperto oggi dalle 15 alle 19 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il biglietto al maniero e al museo storico e archeologico costa 5 euro (4 per gli under 15, gli over 65 e docenti con carta docenti); i bambini fino a 6 anni, i residenti e i disabili con accompagnatore entrano gratuitamente. Le visite guidate ad aggregazione libera costano 5 euro e durano 1 ora e mezza (info e iscrizioni al 349.9766518 via whatsapp o sms). Da giugno a settembre il maniero sarà accessibile anche il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 21.

Stessi prezzi e stessi orari di accesso al Palazzo pretorio di Terra del Sole, che annovera al suo interno il Museo dell’uomo e dell’ambiente.