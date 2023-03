’Vitae 2023’: ecco i 18 vini forlivesi premiati, in testa c’è Predappio

di Quinto Cappelli

Sono diciotto i vini top del Forlivese premiati dai sommelier di Ais Romagna nella guida nazionale Vitae 2023. La premiazione avverrà sabato 25 marzo nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ a Cesena Fiera, evento che fa incontrare l’enologia d’eccellenza di quattro territori: Romagna, Emilia, Marche e Umbria. Quello che emerge nel giudizio dei sommelier è "un vino forlivese a forte vocazione rossa", tanto che 14 delle 18 ‘Quattro viti’ (il punteggio massimo) sono a bacca nera, tutti Sangiovese. Riguardo i territori primeggia il Romagna Sangiovese Predappio (7), seguito da Bertinoro (4) e Modigliana (3).

Questi i vini al top dei sommelier che saranno premiati a Cesena: Stefano Berti (Forlì) Romagna Sangiovese Predappio Calisto Riserva 2020; Raffaella Bissoni (Bertinoro) Romagna Sangiovese Bertinoro Vigna Colecchio Riserva 2018; Calonga (Forlì) Vermouth Baravelli Bv; Celli (Bertinoro) Romagna Albana Secco I Croppi 2021; Fattoria Nicolucci (Predappio) Romagna Sangiovese Predappio di Predappio Vigna del Generale Riserva 2019; La Fornace (Predappio) Romagna Sangiovese Predappio Profondo Rosso Riserva 2018; Giovanna Madonia (Bertinoro) Romagna Sangiovese Bertinoro Ombroso Riserva 2019; Tenuta La Viola (Bertinoro) Romagna Sangiovese Bertinoro P. Honorii Riserva 2018; Villa Papiano (Modigliana) Romagna Sangiovese Modigliana Vigna Probi Riserva 2019; Tenuta Piccolo Brunelli (Galeata) Romagna Sangiovese Predappio Dante 1872 Riserva 2019; Ronchi Di Castelluccio (Modigliana) Romagna Sangiovese Ronco dei Ciliegi 2020; Mutiliana (Modigliana) Romagna Sangiovese Modigliana Tramazo 2019; Condè (Fiumana) Romagna Sangiovese Predappio Raggio Brusa Riserva 2019; Chiara Condello (Fiumana) Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2019; Poggio Della Dogana (Castrocaro Terme) Romagna Sangiovese Superiore Poggiogirato Riserva 2018; Noelia Ricci (Fiumana) Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2020; Fiorentini (Castrocaro Terme) Romagna Albana Secco Cleonice 2021; Poderi Dal Nespoli (Nespoli) Romagna Albana Secco Campodora 2021.

"La guida Vitae – spiega Stefano Berti, presidente dell’Associazione Terre di Predappio, che associa 11 aziende, fra cui la Cantina di Forlì Predappio – è una delle più autorevoli dedicate al vino nel panorama nazionale. A valutare i vini alla cieca sono le commissioni regionali di degustazione di centinaia di vini, composte dai sommelier Ais dei vari territori. Il responso dei sommelier in regione ha visto l’assegnazione delle ‘Quattro Viti’: 33 vini della Romagna, 31 dell’Emilia". I vini del Forlivese, insieme a quelli eccellenti di Emilia, Marche e Umbria, saranno i protagonisti della giornata di sabato 25 marzo, nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ in Fiera a Cesena, con le premiazioni, apertura dei banchi di assaggio, abbinamento vino-cibo con alcuni food truck a tema con i territori dei vini rappresentati: fra le proposte in degustazione ci saranno i passatelli romagnoli, le tigelle modenesi e le olive ascolane.