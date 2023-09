Vitignanostock, si parte E Sangiorgi presenta il suo libro

Vitignanostock, il festival di musica indipendente che da ormai 14 anni infiamma la fine dell’estate, torna con un’edizione ricca di ospiti ed eventi. La Collina dei Conigli, al Parco Urbano di Forlì, da oggi a domenica 3 settembre diventerà il palcoscenico per concerti, djset, esposizioni di artisti e molto altro. Il festival nasce a Vitignano, nel Comune di Meldola. Anche se da ormai tre anni si svolge a Forlì, l’identità meldolese e il legame col territorio non sono venuti meno. Per questo motivo, l’aps Socialbeat ha deciso di avviare una raccolta fondi per aiutare Meldola nella ricostruzione post-alluvione (è possibile partecipare con offerta libera durante i tre giorni di festival, o tramite bonifico all’Iban di Socialbeat, IT 84G0854267840 0000 00732141, causale ’un aiuto per Meldola’). Alle 21, Giordano Sangiorgi, patron del Mei di Faenza, sarà intervistato da Marcella Pappiani, direttrice artistica di Vitignanostock. L’incontro è anche l’occasione per presentare il libro di Sangiorgi, ’L’Osteria del Palco’ (uscito per i 25 anni del festival faentino), e sancisce un gemellaggio fra le due manifestazioni: Pappiani sarà una delle presentatrici del Mei (6-8 ottobre); a questo, si aggiunge anche uno scambio di band, coi Loudbanner ospiti al Vitignanostock e gli Hernandez & Sanpredro al Mei.

Le tre serate saranno diverse per stili e generi. Oggi sarà dedicata ai più giovani, con Tibi, MonnaElisa, Hernandez & Sampedro, Futura e Legno. Domani sarà sinonimo di rock, con Frances P, i LoudBanner, Andrea Missiroli e gli Elephant Brain. Domenica culminerà con l’esibizione dei Rumba De Bodas, preceduta dai Tam Tangram Band (band di 25 ragazzi disabili), Il Mago Annoiato e I Santini. Ogni serata sarà conclusa da djset. I primi concerti cominceranno alle 18.30. L’evento principale inizierà intorno alle 22.15.

Alessandro Mambelli