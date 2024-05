Vitignanostock torna a Meldola

GIà 450 richieste di partecipazione: tante sono quelle giunte alla casella di posta di Vitignanostock dalla fine della scorsa edizione. Con questi numeri, la prossima edizione (la 15ª) non può che essere confermata. Quest’anno, però, il Vitignanostock Music Festival cambia location: non sarà più al parco urbano Franco Agosto di Forlì, ma al Parco le Fonti di Meldola, un luogo che riporta alle origini della manifestazione, nata proprio nel Meldolese.

Il Festival, negli anni, ha visto la partecipazione sempre più attiva del pubblico, raggiungendo numeri via via più interessanti. L’anno scorso, per esempio, è stato registrato il record di presenze (circa 6.000 persone) nelle tre serate forlivesi. L’edizione Vitignanostock 2024 si svolgerà in due date a fine agosto. La musica è il centro dell’evento tanto atteso per l’estate: ogni sera sono programmati concerti con differenti band e artisti.

L’obiettivo del Festival è quello di dare spazio alle band emergenti italiane, supportando la musica indipendente. Ma non solo: la direzione artistica prevede anche due nomi conosciuti a livello nazionale, tra band e dj. I dettagli del programma saranno annunciati tra poche settimane. È confermata invece la voglia e l’intenzione di mantenere questo evento a ingresso completamente gratuito.

Alessandro Mambelli