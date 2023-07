Voci Nuove a Castrocaro, un segnale di ripartenza per Forlì

Ettore Morini

Tanti volti giovani sono tornati ad affollare Castrocaro in questo weekend: ci sono infatti le audizioni di Voci Nuove. Lo storico festival, dopo un anno di stop nel passaggio fra un’amministrazione comunale e l’altra, è risorto subito dalle sue ceneri. È una notizia importante per Castrocaro, che può rimettere in mostra un autentico fiore all’occhiello e portare nuova linfa alle sue strutture ricettive, ma anche per tutto l’ambito forlivese, che può tornare a proporre un evento di levatura nazionale. Giustamente gongolava ieri il sindaco Francesco Billi: rimettere in moto Voci Nuove era fondamentale e ci è riuscito. Un bel segnale di ripartenza. Ora però bisognerà anche fare tutto il possibile perché il nuovo progetto funzioni.